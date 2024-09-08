米軍普天間飛行場がある沖縄県宜野湾市の市長選が8日投開票され、無所属元職の佐喜真淳（さきまあつし）氏（60）=自民、公明推薦=が、いずれも無所属新顔で前市議の桃原功（とうばるいさお）氏（65）=立憲、共産、社民、沖縄社会大衆推薦=、磁気探査会社社長の比嘉隆氏（47）を破り、当選した。同市長選で自公が推す候補者の当選は2012年以降、5回連続となった。宜野湾市長選で当選を確実にし、報道陣の取材に応じる佐喜真淳氏（