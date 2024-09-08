ロンドンのヒースロー空港が、モデル志望者に対してファッション界でキャリアを築くチャンスを与えている。ロンドン・ファッション・ウィークの一環で、空港は包括的なモデル・エージェンシーのミルク・コレクティブと協力し、フレッシュで有望な人材を募集中だ。 【写真】14歳の時、JFK空港でスカウトされたケイト・モス 先日、同空港のターミナル5の到着ロビーにファッション・