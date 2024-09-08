WHITE SCORPION 秋元康氏が総合プロデュースするWHITE SCORPIONが9月8日、東京・時事通信ホールでグループ初のワンマンライブ『WHITE SCORPION 1st ONEMAN LIVE 〜初撃。〜』を開催した。昼夜２回開催の公演となっている。ライブは９月11日にリリースされる初のCD作品、1stミニアルバム『Caution』の楽曲を中心に披露。本番前に公開ゲネプロを実施し、その後囲み取材を行った。以下にその模様をレポートする。【写