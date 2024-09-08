パナソニックが2024年7月26日(金)にリリースした「LUMIX DC-GH7」は動画撮影が得意なミラーレス一眼カメラ「LUMIX GH」シリーズで、3/4型IMOSセンサーを搭載して4K・60fpsの動画撮影が可能で、さらに前モデルのGH6からさまざまな進化を遂げています。特にGHシリーズとしては初めて「像面位相差AF(オートフォーカス)」に対応し、さらに「強力なシャッター速度7.5段分」という強力な手ブレ補正システムが実現したとのこと。そんなわ