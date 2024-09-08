既婚者マッチングアプリ「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル（東京都新宿区）が、既婚男女を対象とした「夫婦のセックスレスに関する実態調査2024」を実施。その結果を発表しました。許容しない＝「一生誰ともするな」に等しい？調査は2024年1月30日から2月3日、7月22日から同月26日、全国の20〜59歳の「夫婦間レス」当事者の男女を対象に、インターネットリサーチで実施。計400人（男女各200人）から有効回