アトレ新浦安では、2024年9月13日(金)に「果汁工房果琳]、2024年9月27日(金)に「丸亀製麺」、2024年10月3日(木)に「韓美膳DELI」の3ショップがOPENします。 アトレ新浦安「果汁工房果琳」  アトレ新浦安では、2024年9月13日(金)に「果汁工房果琳]、2024年9月27日(金)に「丸亀製麺」、2024年10月3日(木)に「韓美膳DELI」の3ショップがOPEN！■2024年9月13日(金)浦安エリア・アトレ初出店！「果汁工房果琳」がOPEN果