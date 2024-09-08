中島大祥堂は、「中島大祥堂 天王寺MIO店」をオープンしました！「中島大祥堂」は、栗・黒豆・小豆など丹波の素材を使ったケーキや焼き菓子のブランドとして兵庫県丹波市柏原町に本店を構えるほか、大阪・淀屋橋店、大丸梅田店、高島屋大阪店、 大丸心斎橋店にも店舗を構えており、今回は初の天王寺エリアへの出店です。 中島大祥堂 天王寺MIO店  中島大祥堂 天王寺MIO店所在地：〒543-0055大阪府大阪市天王