Ｊリーグのルヴァンカップは８日、各地でホームアンドアウェー方式の準々決勝第２戦が行われ、横浜Ｍ、川崎、新潟、名古屋が４強入りした。１０月９、１３日の準決勝は名古屋―横浜Ｍ、川崎―新潟の組み合わせ。横浜Ｍは札幌に１―３で敗れたが、２戦合計７―４で２大会連続のベスト４。第１戦を制した川崎は土壇場でＪ２甲府に追い付き、２戦合計２―１。新潟は町田に０―２で完敗したが、初戦の５点リードが効いた。名古屋は