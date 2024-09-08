カルビーポテト社は8月5日に「糠内（ぬかない）加工用馬鈴しょ集出荷貯蔵施設」（北海道中川郡幕別町）の運営を開始し、収穫が本格化するじゃがいもを受け入れている。貯蔵施設は1つの倉庫としては北海道最大規模の最大1万トンの貯蔵能力を持つ。幕別町の中心部に位置し生産者の輸送のしやすさにも配慮している。貯蔵施設ができるまで、収穫されたじゃがいもは、農協の貯蔵庫などに他の作物とともに貯蔵され、それらに入り切