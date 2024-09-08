タレント・指原莉乃プロデュースの女性アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」が８日、Ｋアリーナ横浜でメジャーデビュー７周年記念コンサートを行い、７日との２日間公演で３万６０００人を熱狂させた。佐々木舞香（２４）が「Ｋアリーナのみんな、楽しんでいきましょう！」とあいさつ。グループ最大規模の単独公演は、最新シングル「絶対アイドル辞めないで」で幕開けした。「猫」をモチーフにした衣装に身を包んだ「Ｗａｎｔｙ