片岡物産のココアブランド「バンホーテン」が、夏の暑さにも関わらず、3-7月の累計出荷金額で2桁増を記録した。ブランド成長の牽引役は、「バンホーテンの腸活ココア」（以下、腸活ココア）と「バンホーテンの快眠ココア」（以下、快眠ココア）の機能性表示食品のココア。特に好調なのが「腸活ココア」で現在も2ケタ増を維持している。「SNSでの発話によって需要が急増する、という流れは落ち着いているが、『腸活ココア』は