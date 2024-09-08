「ロッテ９−５楽天」（８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテの佐々木朗希投手が先発し、５回７安打３失点。打線の援護を受け今季８勝目を挙げたが「全体的にコントロールできなかった。逆転を許して降板してしまった。チームは勝って良かったと思うけど、反省しないとダメだなと思っています」と悔やしさが残った。初回、２死満塁とピンチを背負うと、渡辺佳に左前適時打を浴び先制点を献上。１点リードの五回には１死二