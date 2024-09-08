「ムーンライトチャンピオンカップ・Ｇ１」（８日、伊勢崎）人気オートレーサーの森且行（５０）＝川口・２５期＝が、最終日１２Ｒの優勝戦で大ケガから復帰後初Ｖを目指したが、惜しくも３着に終わった。４番手から１人を抜いて３番手に上がったが、前を走る青山周平（伊勢崎）、鈴木宏和（浜松）には離されて、３着止まりだった。レース後は「でも、上出来でしょう。Ｇ１のこのメンバーで３着に入れたし。エンジンは先がな