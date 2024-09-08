◇パ・リーグロッテ9―5楽天（2024年9月8日ZOZOマリン）3位のロッテが打ち合いを制し連敗ストップ。クライマックス・シリーズ（CS）を争う4位・楽天との直接対決4連戦を2勝2敗とし、ゲーム差を2.5差に戻した。今季15度目の先発マウンドとなった佐々木朗希投手（22）は制球に苦しみながら5回98球を投げ3失点で昨季を上回るシーズン8勝目（4敗）。打線が15安打9点とつながり楽天打線に打ち勝った。制球に苦しんだ。納得い