「ムーンライトチャンピオンカップ・Ｇ１」（８日、伊勢崎）青山周平（３９）＝伊勢崎・３１期＝が３周１角で抜け出して大会３連覇を達成した。Ｇ１制覇は今年３回目で通算２６回目。優勝は今年９回目で通算１０５回目。２着に鈴木宏和（浜松）、３着には大ケガから復帰後初Ｖを狙った森且行（川口）が入った。青山が８月のＳＧ・グランプリ（伊勢崎）に続き、今大会でも３連覇をやってのけた。これで地元のＳＧ、Ｇ１は９回