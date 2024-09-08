嵐・二宮和也、Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ・山田涼介、ｔｉｍｅｌｅｓｚ。菊池風磨が８日、謹慎中のＫＡＴ−ＴＵＮ・中丸雄一とともに運営するＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「よにのちゃんねる」を更新。謹慎中の中丸の今後について語り、これまでの遅刻癖を問題視した。移動中の車内で撮影された動画で、二宮は「どうしよっかな〜中丸雄一」と発言。「俺、結構真面目に考えて、これかなっていうのが生まれたんだけど、遅刻１回につ