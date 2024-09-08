8月31日に楽天モバイルパーク宮城で行われた東北楽天ゴールデンイーグルス対オリックス・バファローズの一戦で、オリックス・西川龍馬が披露した“変態すぎる内角打ち”が野球ファンの間で注目を集めている。【映像】変態すぎる“内角打ち”0-0の同点で迎えたこの試合の2回表・オリックスの攻撃。この回先頭の6番・西川は、楽天先発・岸孝之に対し、カウント2-2と追い込まれたものの、勝負の6球目、内角いっぱいの厳しいコースへと