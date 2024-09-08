8月30日にベルーナドームで行われた埼玉西武ライオンズ対北海道日本ハムファイターズの一戦で、日本ハム・新庄剛志監督が披露した“指タッチ”が、野球ファンの間で話題となっている。【映像】新庄監督の“指タッチ”0-0の同点で迎えた3回表・日本ハムの攻撃、1死一、二の場面で、打席に立った3番・清宮は、カウント0-1からの2球目、釣り球気味に投じられた真ん中高めいっぱいのストレートをフルスイング。打球は快音を響かせて右