ボクシングの元日本スーパーフライ級王者・石田匠（井岡）が８日、エディオンアリーナ大阪で引退式を行った。５月６日・東京ドームで井上拓真（大橋）に挑戦したＷＢＡ世界バンタム級戦で判定負け。試合後に１、２週間考えて引退を決断したという。１０カウントゴングで送られた石田は今後、オーナーとして井岡ジムを継承する。「ジムを引き継いでいきたい。名前を“匠（しょう）ボクシングジム”として世界王者を育てます」と