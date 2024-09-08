自転車ロードレース国内最高峰のＪプロツアー第１３戦が愛知県新城市で８日行われ、宇都宮ブリッツェンの沢田時選手が優勝しました。 シクロクロス、マウンテンバイク、ロードレースの三刀流レーサーの沢田選手は、ロードレース初勝利でチームとしても、今シーズンツアー初優勝となります。 レースは１周１６キロのコースを１０周する合わ