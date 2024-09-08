バスケットボールＢ１の宇都宮ブレックスは８日、足利市でＢ１の越谷アルファーズとプレシーズンゲームを行いました。 足利での２連戦、２日目に迎えたのは今シーズンＢ１に昇格した越谷。２年前のチャンピオンシップでブレックスを優勝に導いた、安齋竜三ＨＣが率いています。 ７日のプレシーズンゲームで初のＢ１の相手となった秋田に快勝しているブレックスは、エースの比江