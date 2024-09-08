日光市で江戸の街並みを再現したテーマパークを運営する会社が、弓を使った馬術など武士の文化を今に伝える施設を完成させ、８日に関係者にお披露目しました。 世界遺産、日光東照宮からほど近い場所に完成した施設は、市内のテーマパーク・江戸ワンダーランド日光江戸村が、鎌倉時代から８００年以上続く武士の習わしの代表的な流派・「小笠原流」を継承しようと作りました。 江戸村では、小笠原