栃木県宇都宮市と中国、韓国の都市の子どもたちが８日、オンラインで囲碁の対局を通して交流を深めました。 この囲碁対局は、宇都宮市と友好都市である中国のチチハル市が、コロナ禍でも友好都市との交流を図ろうと２０２０年にはじめたもので、ことしで５回目を迎えます。 宇都宮市からは日本棋院宇都宮支部に所属する小学生から高校生までの５人が参加しました。当初、チチハル市、宇都宮市、韓国のコヤン市の３つの都市からス
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