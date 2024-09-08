元AKB48指原莉乃（31）プロデュースのアイドルグループ「＝LOVE」（イコールラブ）が7、8日、神奈川・Kアリーナ横浜で、グループ最大規模となる7周年コンサート「＝LOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を開催した。ライブは7月31日発売の最新シングル表題曲「絶対アイドル辞めないで」で開幕。センターを務める佐々木舞香（24）の「Kアリーナのみんな、楽しんでいきましょう！」の叫びに観客は大声援で応え、早くも会場は熱狂