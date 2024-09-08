ドイツ代表指揮官ユリアン・ナーゲルスマンはアーセナルでプレイするFWカイ・ハフェルツ（25）の成長したことを語り、称賛した。昨夏にチェルシーからアーセナルへ移籍を果たしたハフェルツ。加入当初はなかなか結果を残せず、獲得を疑問視されたこともあったが、最終的には公式戦51試合に出場し14ゴール7アシストという結果を残し、9番のポジションでその地位を確立させた。9番タイプが必須だと考えられていたアーセナルにストラ