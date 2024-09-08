2026年のワールドカップはアメリカ、メキシコ、カナダの3カ国共同開催の予定となっており、アメリカ・MLSではそれに向けた様々なテストが行われている。大会運営やピッチの状態を良くすることなど基本的なものはもちろんだが、英『Daily Mail』はワールドカップで新ルールが導入されるかもしれないと取り上げている。その1つが『交代時の時間制限』だ。MLSでは、交代する選手は10秒以内にピッチから出なければならないとのルールが