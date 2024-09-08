6日に行われたUEFAネーションズリーグの第1節でカザフスタン代表と対戦したノルウェー代表。ノルウェーはアーリング・ハーランド、マルティン・ウーデゴー、アレクサンダー・セルロートなど攻撃陣に豪華メンバーを揃えているが、格下のカザフスタンから最後までゴールは奪えず、スコアレスドローに終わった。中でも酷評を受けているのが、この試合4本のシュートを放つもゴールが遠かったハーランドだ。元ノルウェー代表指揮官エジ