ザ・キャピトルホテル 東急は、「マロンフェア」を9月1日から10月31日まで開催する。オールデイダイニング「ORIGAMI」では、「国産牛頬肉のブレゼ 栗のピュレと秋の味覚」、「栗とさつまいものポタージュ」、「栗のクリームブリュレ ミルクアイス」などふんだんに栗を使用したディナーコースや、メインディッシュを3品から選べる栗づくしのランチコースを提供する。料金はランチコースが4,933円、ディナーコースは12,017円。提供時