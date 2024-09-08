俳優の西島秀俊が８日放送のフジテレビ系「だれかｔｏなかい」（日曜・午後９時）に出演した。俳優デビューのきっかけについて聞かれると「映画にとにかく関わりたくて、正直、何も知らなかったんで、『とにかく映画の撮影所に潜り込みたいんですけど』って話してたら、高校のバスケ部の９つ上の先輩に『履歴書を持って来い』って言われて」と話し出すと、「アン・ルイスさんのバンドのギターのデカパンさんの坊や（付き人）を