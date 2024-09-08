◆ＹＢＣルヴァン杯▽準々決勝第２戦町田２―０新潟【２戦合計２―５】（８日・町田ＧＩＯＮスタジアム）町田は新潟とのホームの第２戦に２―０と勝利したが、アウェーでの０―５の大敗が響き、２戦合計２―５で初のベスト４入りを逃した。０―０の前半４０分、在籍９年目のチーム最年長・４０歳ＦＷ中島裕希の公式戦４５９日ぶりとなる今季初ゴールで先制。さらに同４５分にはＭＦ下田北斗が決め、２―０としてハーフタイムへ