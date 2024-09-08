侍ジャパンの井端弘和監督が８日、横浜市内で開かれた「野球日本代表侍ジャパントップチーム監督井端弘和単独講演＆特別対談」に出席した。同市青葉区制３０周年を記念して行われたイベント終了後、取材に対応した同監督は「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２」（１１月９〜２４日）の１次リーグで１１月１６日に対戦予定の台湾を近日中に訪問して、選手や試合開催球場をチェックすると明かした。