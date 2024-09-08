【マナマ（バーレーン）８日＝星野浩司】サッカーのバーレーン代表は２０２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選第２戦の日本戦（１０日・リファー）に向け、７日にマナマで練習を再開した。８日付の現地紙「ＧＵＬＦＤａｉｌｙＮｅｗｓ」が「バーレーン、日本戦へ準備万端」という見出しで報じた。バーレーン代表５日にアウェーで強豪オーストラリアと対戦。相手に退場者が出て迎えた０―０の後半４４分、ＤＦハラシの左クロ