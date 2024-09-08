ボートレース大村のG3オールレディース「第19回蛭子能収杯」は3日目が終了。4日目は10Rまでが予選となる。ボートファンには知れ渡っていると思うが、大村で現行エンジンは開催中のセット交換は禁止となっている。今シリーズより初の中間整備が入り、2連対率8.3％（前検日段階）だった74号機は非開催日にセットが換わった。操る片岡恵里（44＝山口）は、ここまで5走して2、5、5、1、3着と3回の舟券絡み。「中間整備で良くなっ