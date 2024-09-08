◆パ・リーグロッテ９―５楽天（８日・ＺＯＺＯ）ロッテの佐々木朗希投手が苦しみながら、昨季を上回る８勝目を手にした。初回から２四球と制球が定まらず、最速が１５９キロと自慢の直球が影を潜め、５回７安打３失点。逆転を許して降板を告げられた。だが、５試合連続３得点以下だった打線が、直後の攻撃に一挙４得点を奪って白星が舞い込んだ。佐々木は「逆転を許した形の降板なので反省しないとダメ。勝ちは野手が打ってく