【パリ共同】国際パラリンピック委員会（IPC）のパーソンズ会長はパリ大会閉幕の8日、記者会見し、チケットの販売枚数が250万枚を突破したと発表した。史上2位の販売数となり「パリ大会が今後の基準となる。運営の全ての面で非常にレベルが高かった」と絶賛した。過去最高は2012年ロンドン大会の270万枚。ロシア選手が個人の中立選手（NPA）として出場し、同国が侵攻するウクライナ勢と大会で一緒になったことに関し「意志さえ