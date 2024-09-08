9月8日、韓国・ソウル競馬場で行われた第7R・コリアカップ（3歳上・G3・ダ1800m・11頭立て・1着賞金＝約8800万円）は、日本から参戦した横山武史騎乗、クラウンプライド（牡5・栗東・新谷功一）が鮮やかな逃げ切りで連覇を達成した。勝ちタイムは1分51秒8。日本から参戦した川田将雅騎乗、ウィルソンテソーロ（牡5・美浦・小手川準）は2着、吉原寛人騎乗、ライトウォーリア（牡7・川崎・内田勝義）は4着に入った。【レース動画