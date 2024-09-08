二宮和也、山田涼介、菊池風磨らによる公式ユーチューブチャンネル「よにのちゃんねる」が８日、動画を投稿。謹慎中の中丸雄一について、後輩２人が不満を爆発させた。女子大生とのアパホテル密会を「文春オンライン」に報じられた中丸だが、３人が問題視したのは?常習?の遅刻だった。山田は「（遅刻の）取り締まりなかったですもんね」と話し、二宮も「彼をまずは直さなくてはいけない」と断言した。二宮の考えがわかると、