新日本プロレス８日の後楽園ホール大会で、ＮＪＰＷＷＯＲＬＤ認定ＴＶ王者のジェフ・コブ（４２）が辻陽太（３１）の挑戦を退け、３度目の防衛に成功した。Ｇ１クライマックス公式戦でＴＶ王座戦の試合時間１５分以内に敗れてしまった王者にとって、名誉挽回のリベンジマッチ。高い身体能力を誇る両雄の一戦は、一進一退の攻防が続いた。辻の雪崩式ブレーンバスター、７０ｃｒｏｓｓで窮地に陥ったコブだったが、マーロ