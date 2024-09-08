新日本プロレス８日の後楽園ホール大会会で、次期ＩＷＧＰ世界ヘビー級王座挑戦者のグレート―Ｏ―カーンが、王者・内藤哲也（４２）を糾弾した。オーカーンは２９日神戸大会で同王座に初挑戦する。この日の大会ではカラム・ニューマン＆ジェイコブ・オースティン・ヤングとのトリオでタイガーマスク＆嘉藤匠馬＆村島克哉と６人タッグ戦で激突。村島にモンゴリアンチョップを叩き込むと玉座を決めるなど、圧倒してチームの勝利