夏と秋をつないで「着回しが続いていく」ボトムの変更点着れば着るほど魅力が増していく、今と秋をつなぎながらも、秋からも活躍していくベーシックな服。どうにでも立ち回れる垣根のなさと、組み合わせを選ばない柔軟性をもった、ワードローブに必須な「便利な服」とその選び方をご紹介。黒スキニーに変わる新戦力黒ハーフパンツ／SEA（エスストア）丈を短くすることで、地厚ながら快適に。ミニマルだからよくあるショートパン