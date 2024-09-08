これは、作者・ゆいな(@yuina.kajima)さんが大学生のときのお話です。オリエンテーションをきっかけに行動を共にするようになった美姫と華。楽しい日々を過ごしていましたが、大学1年の後期ごろから徐々に授業をサボるように。2年生に上がりモヤモヤがつのるゆいなさんですが、2人と一緒にいるのはやはり楽しく…。『友達だと思っているのは自分だけかもしれない』第16話をごらんください。 ©yuina.kajima