囲碁の国際棋戦・応氏杯世界選手権で一力遼三冠が優勝しました。日本で活動する囲碁棋士が国際棋戦で優勝するのは19年ぶりとなります。日本時間8日、中国で行われた応氏杯世界選手権の決勝五番勝負第3局で、日本の一力遼三冠（27）が中国の謝科九段（24）を破り優勝しました。応氏杯世界選手権は4年に一度開催される国際棋戦です。国際棋戦で日本勢は近年、中国や韓国に後れをとっていて、日本で活動する棋士が国際棋戦で優勝する