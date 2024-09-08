「セントライト記念・Ｇ２」（１６日、中山）皐月賞２着馬コスモキュランダが、ひと夏を越して充電完了。秋初戦を迎える。ダービー６着後は放牧へ出され、英気を養ってトレセンへ帰厩した。１週前追い切りは美浦Ｗの併せ馬。６Ｆ８４秒０−１１秒５のタイムで２馬身半先着と、復帰戦に向けて態勢を整えてきた。皐月賞馬＆ダービー馬不在の前哨戦なら、主役の座は譲れない。ダービー１１着からの反撃に燃えるアーバンシック。