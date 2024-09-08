「ローズＳ・Ｇ２」（１５日、中京）夏場の充電期間を経てレガレイラが始動する。２歳時には牝馬として史上初めてホープフルＳを制覇。３歳春は牡馬クラシックへ挑戦し、ぶっつけだった皐月賞は１番人気を背負い６着、ダービーでも２番人気の支持を集めて５着と力を見せた。デビューから５戦全てで上がり３Ｆ最速の脚をマークしているように瞬発力は世代屈指。牝馬同士なら負けられない。クイーンズウォークは２月のデイリー