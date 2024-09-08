女子マラソン（視覚障害T12）で銅メダルを獲得し、笑顔の道下美里＝パリ（共同）【パリ共同】8日に行われた陸上女子マラソン（視覚障害T12）で、3番目にゴールしたエレナ・コンゴスト（スペイン）がレース後に失格となり、4着だった前回金メダルの道下美里（三井住友海上）が繰り上がって銅メダルを獲得した。競技規則では、伴走者はガイドロープでの誘導が義務付けられる。ゴール直前に男性伴走者がふらついた後、コンゴスト