栃木県真岡市で開かれていたライブ会場で落雷により9人がけがをしました。全員、命に別状はありません。警察や消防によりますと、8日午後4時半ごろ、真岡市のライブ会場の関係者から「救急の搬送の必要がある方が4人いる」と119番通報がありました。清掃スタッフが仮設のテントの中で待機をしていたところ、近くに雷が落ちたということで、10代から20代の男女9人が手や足のしびれを訴えました。このうちの6人が救急搬送さ