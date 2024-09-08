お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。今回は、1000万円を1年間、定期預金に預けた場合の利息についてです。Q：金利0.22％の定期預金に1000万円を、1年間預けたら、利息はいくら受け取れますか？「金利0.22％の定期預金に1年間、1000万円を預けたら利息はいくらもらえますか