メルカリで商品を発送した後、購入者の受取評価がないと売上金が入ってきません。そのため商品が到着したら速やかに受取評価をしてほしいですが、そうはいかない場合も。そのようなとき、どうすればいいのかを「All About」フリマアプリ・ネットオークションガイドの川崎さちえが解説していきます。 （今回の質問）商品が届いているのに、受取評価がされません。催促してもいいですか？（回答）受取評価の催促をしても問題ありませ