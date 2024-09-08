愛知県豊明市で母親と子供3人が殺害され、放火された事件からで20年となるのを前に9月8日、遺族らが情報提供を呼びかけました。2004年9月9日、豊明市沓掛町で加藤利代さん(当時38)と、3人の子供が殺害され、自宅が放火された事件では、現在も犯人が逮捕されておらず、未解決のままです。2024年9月9日で事件から20年となるのを前に、9月8日朝、事件現場近くの商業施設で遺族や警察官らおよそ40人が、情報提供を呼びかけるティ