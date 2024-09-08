LIFULL（ライフル）の運営する不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S（ライフルホームズ）」は2024年8月6日、「ターミナル駅のとなり駅で家賃が安い駅ランキング首都圏版」を発表した。今回は「池袋駅編」を取り上げる。気になるランキングは？調査の件、1位となったのは湘南新宿ライン宇須、湘南新宿ライン高海の「赤羽」（同8万7000円）だった。「赤羽」は駅前のエリアに居酒屋などの飲食店が多くあり、呑兵衛の聖地としても